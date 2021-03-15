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В Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова

Новина українською → Харьков, Понедельник 15 марта 2021 13:02
В Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде взялись за назначение выборов мэра Харькова. Вскоре этот вопрос рассмотрит комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram.

"В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получило", - отметил нардеп.

Напомним, в начале марта Рада получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова. Документы передал Харьковский городской совет.

Как писало РБК-Украина, для назначения новых выборов мэра Харькова парламенту не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Отмечалось, что для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны были поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

Ранее в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.

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