Когда пройдут выборы мэра Харькова 2021: дата

Когда будут выборы

В конце марта Верховная рада проголосовала за назначение внеочередных выборов мэра Харькова. Постановление, в котором предлагалось назначить голосование на последнее воскресенье октября, поддержали 249 народных депутатов.

Поэтому, согласно принятому документу, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября.

На кресло мэра Харькова изначально претендовали 13 кандидатов, но трое из них подали заявление о выходе из избирательной гонки. Среди кандидатов, в частности, действующий исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, а также бывший городской голова Михаил Добкин.

Список кандидатов

За кресло мэра Харькова будут бороться:

Виктор Величков,

Михаил Добкин,

Дмитрий Маринин,

Алина Мустафаева,

Константин Немичев,

Владимир Плетнев,

Сергей Ряполов,

Александр Скорик,

Игорь Терехов,

Денис Ярославский.

Еще трое кандидатов - Александр Кондрусик, Николай Кукурика и Валерий Говоров - передумали участвовать в выборах и подали в избирательную комиссию соответствующие заявления. После этого городской избирком отменил регистрацию этих трех человек кандидатами в мэры Харькова.

Как будет выглядеть бюллетень

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия утвердила бюллетень на выборах мэра Харькова. Он будет содержать перечень кандидатов в алфавитном порядке с краткими сведениями о каждом претенденте.

Какие документы нужно взять на выборы

Для того, чтобы получить избирательный бюллетень на участке и проголосовать за кандидата в мэры, харьковчанам нужно взять с собой один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или ID-карты);

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины);

военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

Что делать, если испортил бюллетень

Если вы случайно допустили ошибку в бюллетене и испортили его, то вы можете немедленно об этом сообщить письменным заявлением члена участковой избирательной комиссии, который выдавал вам бюллетень, и попросить выдать новый документ.

Новый бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.