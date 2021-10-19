Когда пройдут выборы мэра Харькова 2021: дата

Харьков в этом году будет выбирать нового мэра после того, как предыдущий городской голова Геннадий Кернес умер от осложнений COVID-19 вскоре после победы на выборах. Голосование состоится в последнее воскресенье октября.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
В конце марта Верховная рада проголосовала за назначение внеочередных выборов мэра Харькова. Постановление, в котором предлагалось назначить голосование на последнее воскресенье октября, поддержали 249 народных депутатов.
Поэтому, согласно принятому документу, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября.
На кресло мэра Харькова изначально претендовали 13 кандидатов, но трое из них подали заявление о выходе из избирательной гонки. Среди кандидатов, в частности, действующий исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, а также бывший городской голова Михаил Добкин.
За кресло мэра Харькова будут бороться:
Еще трое кандидатов - Александр Кондрусик, Николай Кукурика и Валерий Говоров - передумали участвовать в выборах и подали в избирательную комиссию соответствующие заявления. После этого городской избирком отменил регистрацию этих трех человек кандидатами в мэры Харькова.
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия утвердила бюллетень на выборах мэра Харькова. Он будет содержать перечень кандидатов в алфавитном порядке с краткими сведениями о каждом претенденте.
Для того, чтобы получить избирательный бюллетень на участке и проголосовать за кандидата в мэры, харьковчанам нужно взять с собой один из следующих документов:
Если вы случайно допустили ошибку в бюллетене и испортили его, то вы можете немедленно об этом сообщить письменным заявлением члена участковой избирательной комиссии, который выдавал вам бюллетень, и попросить выдать новый документ.
Новый бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.
Напомним, по результатам последнего опроса, нового мэра Харькова могут избрать в первом туре, поскольку один из кандидатов может набрать более 50% голосов.
Больше о предстоящих выборах вы можете прочитать в материале "Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса".