Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса

В Харькове выберут мэра почти через год после смерти Геннадия Кернеса (Фото: коллаж РБК-Украина)

Через месяц харьковчане будут выбирать нового мэра. Сегодня последний день, когда кандидаты могут зарегистрироваться для участия в избирательной гонке. Кто уже вступил в борьбу за кресло мэра и каким может быть ее исход – ниже в материале РБК-Украина.

Избирательная кампания в Харькове близится к финишной прямой. Через месяц, 31 октября, горожане отправятся на участки для голосования, чтобы выбрать нового мэра. И хотя сама кампания официально началась менее трех недель назад, ее фавориты были известны задолго до старта.

И.о. мэра Игорь Терехов, который руководит городом после смерти Геннадия Кернеса, и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин еще с весны привели свои штабы в боевую готовность. Оба кандидата уже зарегистрировались для участия в выборах.

Терехов идет под брендом подконтрольного ему "Блока Кернеса – Успешный Харьков". Это явно прибавит ему "козырей" – политсила покойного мэра пользуется большой поддержкой среди местных жителей. Добкин баллотируется как самовыдвиженец, но при поддержке "Оппозиционной платформы – За життя", имеющей неплохие позиции в Харькове. На местных выборах в горсовет она взяла почти 21% голосов и второе место, уступив только "Блоку Кернеса". О своей позиции в ОПЗЖ заявили только вчера, поддержка этой партии может укрепить шансы Добкина.

Опрошенные изданием аналитики и политологи считают, что главная схватка развернется между этими двумя кандидатами. Но интриги, способные повлиять на финальную расстановку сил, остаются. И как минимум одна из них может проясниться уже сегодня – в последний день регистрации для желающих побороться за пост мэра. Появятся ли в списке кандидатов другие сильные фигуры, которые могут вмешается в эту дуэль – пока еще открытый вопрос.

Борьба за наследие

Сейчас достаточно трудно оценить рейтинги потенциальных претендентов на пост мэра. С июля никаких опросов от ведущих социологических компаний об электоральных настроениях харьковчан в открытом доступе не публиковалось.

Последнее исследование группы "Рейтинг" показало, что больше всего шансов на победу, если бы выборы прошли в начале июля – у Игоря Терехова. Он бы набрал почти 43% голосов, а Михаил Добкин – 18%, следует из опроса группы.

Оба политика в разный период жизни Кернеса были его ближайшими соратниками. Их кампании во многом похожи. И Терехов, и Добкин выстраивают свою кампанию на ассоциации с покойным мэром, соревнуясь за то, кто из них более подходящий преемник. И оба примеряют на себя образ хозяйственника.

Аналитики "Чесно" отметили, что недавно городская власть открыла в Харькове зоопарк – имиджевый проект Терехова – куда можно попасть, оставив целый набор своих персональных данных.

Михаил Добкин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В штабе Добкина задействуют похожие методы. В его хабах, расположенных по городу, можно заполнить анкету с указанием личных данных для получения статуса сторонника. Параллельно Добкин анонсировал, что выплатит харьковчанам по 2 тысячи гривен помощи на оплату "коммуналки" в случае его победы на выборах. Желающим получить компенсацию предлагают заполнить заявку, оставив копию своего паспорта и кода. Как могут использоваться эти данные избирателей – зависит от методов работы партийных технологов.

Терехов и Добкин ведут борьбу не только в "полях" и СМИ, но и в соцсетях. По данным движения "Чесно", больше всего на рекламу в интернете было потрачено со страниц, агитирующих за Терехова. Сумма расходов за период наблюдения составила около 30 тысяч долларов, говорит региональный аналитик "Чесно" в Харькове Александра Щукина. В пользу Добкина было потрачено на рекламу в онлайне почти столько же.

"Его страницы одновременно делали и антирекламу нынешнему и.о. мэра. На третьем месте оказались страницы, поддерживающие Алину Мустафаеву, депутата горсовета от "Слуги народа". Рекламу в ее пользу мы зафиксировали еще с января-февраля, сейчас объем расходов достигает около 20 тысяч долларов", – рассказала изданию представитель "Чесно".

Раньше Мустафаева заявляла о намерении побороться за пост городского головы. Но если она и пойдет на выборы, то, скорее всего, самовыдвиженцем. В "Слуге народа" решили не выдвигать своего кандидата в мэры.

Раньше один из собеседников в команде Зеленского объяснял, что у них нет на примете рейтинговой фигуры, которая может набрать больше, чем несколько процентов голосов. А вариант, когда их кандидат окажется в аутсайдерах, правящей партии явно не по душе. Поэтому, как утверждают источники РБК-Украина, в команде Зеленского решили неформально поддержать Терехова. И это, кстати, еще один из его "козырей" – у Добкина арсенал средств поскромнее.

"Асимметрия ресурсов очень значительная. Я вижу, какие большие возможности у Терехова, и как их сейчас сравнительно мало у Добкина, по всем фронтам: в плане наружной агитации, работы с региональными СМИ, за исключением центрального телевидения. Добкин пытается что-то делать – он проводит встречи, выпускает газеты, ведет соцсети. Но их возможности несоизмеримы", – сказал в разговоре с РБК-Украина харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев.

Игорь Терехов (Фото: facebook.com/igor.terehov.kh)

Он допускает, что оба кандидата продолжат борьбу во втором туре. Но не исключено, что ко дню голосования расстановка сил и даже пара финалистов может измениться.

Третий фактор

Один из факторов, который может перетасовать любые прогнозы – это участие или неучастие в мэрской гонке экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной. В июльских соцопросах она занимала третье место с 11,3% голосов. По рейтингу доверия среди горожан, согласно этому же опросу, она уступала только Терехову.

Никакой кампании в городе Светличная не начинала и пока сохраняет молчание по поводу своих планов на выборы. РБК-Украина обратилось к ней за комментарием, но на момент выхода материала наш вопрос остался без ответа.

"Мы заметили, что из шести общественных организаций, которые будут наблюдать за выборами в Харькове, три – связаны со Светличной, две – с Тереховым. То есть интерес к избирательному процессу у ее команды есть", – говорит Александра Щукина.

На довыборах весной прошлого года Светличная заявила о своем желании баллотироваться в Раду в последние дни регистрации кандидатов. Если же она ввяжется в борьбу за главное кресло Харькова, тогда и перечень основных фаворитов будет шире.

"Мне неизвестна свежая социология, но учитывая, как штаб Терехова включился ее минусовать, то, очевидно, она представляет для них угрозу. Возможно, исследования показали им, что в случае выдвижения Светличная гораздо больше уводит электорат у Терехова, нежели у Добкина. Думаю, если она будет баллотироваться, то выборы точно не закончатся первым туром", – предположил Антон Авксентьев.

С этим сценарием соглашается и политолог Владимир Фесенко. По его оценке, выдвижение Светличной, действительно, больше вредит Терехову, чем Добкину.

"Впрочем, на прошлых местных выборах ее партия взяла не так уж и много – около 7%. Когда социологи измеряли ее личный рейтинг – он выше. Думаю, что реально она может взять третье место. Но в случае выдвижения она будет в основном концентрировать тот электорат, который голосовал за проевропейские и проукраинские партии", – сказал Фесенко.

Юлия Светличная (Фото: facebook.com/ЮлияСветличная)

Несколько месяцев политсилы из этой электоральной ниши вели переговоры о выдвижении единого кандидата, но их попытки завершились провалом. По итогам тайного голосования делегатов от шести парти победу получил представитель Нацкорпуса Константин Немичев. Но в итоге он пойдет в мэры как самовыдвиженец.

В "Европейской солидарности" были недовольны этим выбором и решили выдвинуть своего кандидата – главу их фракции в облсовете Александра Скорика. Его решили также поддержать и в "Голосе".

Еще одним сильным соперником в мэрской гонке мог бы стать нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман. На прошлогодних выборах он занял второе место, проиграв Геннадию Кернесу. Сейчас он никакой кампании в городе не ведет и несколько факторов указывают на то, что он, скорее всего, оказывает непубличную поддержку Михаилу Добкину.

На здании корпорации Фельдмана АВЕК по-прежнему изображен огромный баннер Добкина. В августе он проводил встречу с харьковчанами на рынке "Барабашово", который также связан с Фельдманом. РБК-Украина обратилось к нему за комментарием насчет его участия в выборах, но до выхода публикации ответа не получило.

***

Судя по тем месседжам, которые запускают в публичную плоскость штабисты Терехова, их задача-максимум – одержать победу одним туром. Подсобить этому сценарию может традиционно низкая для местных выборов явка. Во время прошлогоднего голосования она составила около 32%, отметил Авксентьев. В этом году она может оказаться еще меньшей ввиду эпидемической ситуации в Харькове, который близок к переходу в красную зону.

"Если же явка будет невысокой, удельный вес контролируемого электората, бюджетников, сотрудников коммунальных предприятий усиливается. А у власти в день голосования всегда есть рычаги по мобилизации своих сторонников", – объяснил политолог.