Коли пройдуть вибори мера Харкова 2021: дата

Харків цього року обиратиме нового мера після того, як попередній міський голова Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19 незадовго після перемоги на виборах. Голосування відбудеться в останню неділю жовтня.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Наприкінці березня Верховна рада проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова. Постанову, в якій пропонувалося призначити голосування на останню неділю жовтня, підтримали 249 народних депутатів.
Тож, згідно з прийнятим документом, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня.
На крісло мера Харкова спочатку претендували 13 кандидатів, але троє з них подали заяву про вихід з виборчих перегонів. Серед кандидатів, зокрема, чинний виконувач обов'язки мера Ігор Терехов, а також колишній міський голова Михайло Добкін.
За крісло мера Харкова боротимуться:
Ще троє кандидатів - Олександр Кондрусик, Микола Кукуріка та Валерій Говоров - передумали брати участь у виборах та подали до виборчої комісії відповідні заяви. Після цього міський виборчком скасував реєстрацію цих трьох осіб кандидатами в мери Харкова.
Харківська міська територіальна виборча комісія затвердила бюлетень на виборах мера Харкова. Він міститиме перелік кандидатів в алфавітному порядку з короткими відомостями про кожного претендента.
Для того, щоб отримати виборчий бюлетень на дільниці та проголосувати за кандидата в мери, харків'янам потрібно взяти з собою один з наступних документів:
Якщо ви випадково припустилися помилки в бюлетені та зіпсували його, то ви можете негайно про це повідомити письмовою заявою члена дільничної виборчої комісії, який видавав вам бюлетень, та попросити видати новий документ.
Новий бюлетень видається лише в обмін на зіпсований та лише один раз.
Нагадаємо, за результатами останнього опитування, нового мера Харкова можуть обрати в першому турі, оскільки один з кандидатів може набрати понад 50% голосів.
Більше про майбутні вибори ви можете прочитати в матеріалі "Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса".