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Коли пройдуть вибори мера Харкова 2021: дата

Автор: Дмитро Левицький

Харків цього року обиратиме нового мера після того, як попередній міський голова Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19 незадовго після перемоги на виборах. Голосування відбудеться в останню неділю жовтня.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Коли будуть вибори

Наприкінці березня Верховна рада проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова. Постанову, в якій пропонувалося призначити голосування на останню неділю жовтня, підтримали 249 народних депутатів.

Тож, згідно з прийнятим документом, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня.

На крісло мера Харкова спочатку претендували 13 кандидатів, але троє з них подали заяву про вихід з виборчих перегонів. Серед кандидатів, зокрема, чинний виконувач обов'язки мера Ігор Терехов, а також колишній міський голова Михайло Добкін.

Список кандидатів

За крісло мера Харкова боротимуться:

  • Віктор Величков,
  • Михайло Добкін,
  • Дмитро Маринін,
  • Аліна Мустафаєва,
  • Костянтин Немічев,
  • Володимир Плетньов,
  • Сергій Ряполов,
  • Олександр Скорик,
  • Ігор Терехов,
  • Денис Ярославський.

Ще троє кандидатів - Олександр Кондрусик, Микола Кукуріка та Валерій Говоров - передумали брати участь у виборах та подали до виборчої комісії відповідні заяви. Після цього міський виборчком скасував реєстрацію цих трьох осіб кандидатами в мери Харкова.

Як виглядатиме бюлетень

Харківська міська територіальна виборча комісія затвердила бюлетень на виборах мера Харкова. Він міститиме перелік кандидатів в алфавітному порядку з короткими відомостями про кожного претендента.

Які документи треба взяти на вибори

Для того, щоб отримати виборчий бюлетень на дільниці та проголосувати за кандидата в мери, харків'янам потрібно взяти з собою один з наступних документів:

  • паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ID-картки);
  • тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
  • військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Що робити, якщо зіпсував бюлетень

Якщо ви випадково припустилися помилки в бюлетені та зіпсували його, то ви можете негайно про це повідомити письмовою заявою члена дільничної виборчої комісії, який видавав вам бюлетень, та попросити видати новий документ.

Новий бюлетень видається лише в обмін на зіпсований та лише один раз.

Нагадаємо, за результатами останнього опитування, нового мера Харкова можуть обрати в першому турі, оскільки один з кандидатів може набрати понад 50% голосів.

Більше про майбутні вибори ви можете прочитати в матеріалі "Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса".

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