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Кого харьковчане поддержат на выборах мэра: результаты опроса

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Харьков, Понедельник 11 октября 2021 20:55
Кого харьковчане поддержат на выборах мэра: результаты опроса Фото: кто может победить на выборах мэра Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже 31 октября в Харькове состоятся выборы мэра. 60% жителей города однозначно планируют прийти на участок, чтобы принять участие в выборах городского головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября.

За кого планируют голосовать харьковчане:

  • 57,6% опрошенных готовы поддержать Игоря Терехова - и.о. мэра города;
  • 27% проголосуют за Михаила Добкина - бывшего мэра и экс-главу Харьковской области;
  • 14% не определились, кого поддержать на выборах.

Рейтинг других кандидатов в мэры, по данным опроса, менее 4%.

В то же время 63% опрошенных харьковчан уверены, что на выборах мэра победит Терехов, а в победу Добкина верят 14% респондентов.

Участие в опросе приняли 1200 харьковчан в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, на пост мэра Харькова претендуют 13 кандидатов. РБК-Украина публиковало полный список.

Однако один из кандидатов заявил, что выходит избирательной гонки и подал соответствующее заявление в теризбирком.

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