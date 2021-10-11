Кого харьковчане поддержат на выборах мэра: результаты опроса

Уже 31 октября в Харькове состоятся выборы мэра. 60% жителей города однозначно планируют прийти на участок, чтобы принять участие в выборах городского головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября.

За кого планируют голосовать харьковчане:

57,6% опрошенных готовы поддержать Игоря Терехова - и.о. мэра города;

- и.о. мэра города; 27% проголосуют за Михаила Добкина - бывшего мэра и экс-главу Харьковской области;

- бывшего мэра и экс-главу Харьковской области; 14% не определились, кого поддержать на выборах.

Рейтинг других кандидатов в мэры, по данным опроса, менее 4%.

В то же время 63% опрошенных харьковчан уверены, что на выборах мэра победит Терехов, а в победу Добкина верят 14% респондентов.

Участие в опросе приняли 1200 харьковчан в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.