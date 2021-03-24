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Выборы в Израиле: подсчитано 97% голосов, Нетаньяху теряет позиции

Автор: РБК-Украина

На выборах в Израиле подсчитано уже 97% голосов. По предварительным данным, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получит только 59 мест в Кнессете при том, что для большинства нужно 61.

Об этом пишет newsru.co.il.

Сообщается, что всего проголосовали 4 420 677 избирателей, итоговая явка составила 67,2%. Согласно текущим данным, мандаты в Кнессете распределяются следующим образом:

  • "Ликуд" - 30
  • "Еш Атид" - 18
  • ШАС - 9
  • "Кахоль Лаван" - 8
  • "Яадут а-Тора" - 7
  • "Авода" - 7
  • "Ямина" - 7
  • НДИ - 6
  • "Тиква Хадаша" - 6
  • "А-Ционут а-Датит" - 6
  • Объединенный список - 6
  • МЕРЕЦ - 5
  • РААМ - 5

Также сообщается, что накануне ни один из экзит-полов не прогнозировал то, что арабский РААМ преодолеет электоральный барьер. Если он действительно попадет в Кнессет, то право-религиозный блок Нетаньяху вместе с партией "Ямина" получит только 59 мандатов.

Напомним, вчера в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва распустили в декабре 2020, поскольку он не смог принять государственный бюджет.

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