На выборах в Кнессет побеждает блок, поддерживающий Нетаньяху, - экзит-полы

Правящая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и ее союзники могут набрать 61 депутатский мандат на выборах , необходимый для формирования правительственной коалиции. Таковы данные экзит-полов.

Для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария.

Согласно опросам, "Ликуд" может рассчитывать на 31-33 мандата. С "Ликудом" гарантировано в блоке выступают еще три партии: "Шас" (8-9 мандатов), "Религиозный сионизм" и "Яадут а-тора" получают каждая 6-7 мандатов. К ним может присоединиться также партия «Ямина», набирающая 7-8 мандатов.

Победу блока, который поддерживает Нетаньяху, подтверждают еще два экзит-пола - телеканалов "Кешет-12" и "Решет-13".

Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаньяху имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Выборы - уже четвертые за два года. По итогам голосования в апреле и сентябре 2019 года сформировать правящую коалицию никто не смог, а созданное год назад коалиция между партией "Ликуд" и блоком "Кахоль-Лаван" оказалась не работоспособной.

К утру среды в Израиле должно быть подсчитано уже 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг.