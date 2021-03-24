Вибори в Ізраїлі: підраховано 97% голосів, Нетаньяху втрачає позиції

На виборах в Ізраїлі підраховано вже 97% голосів. За попередніми даними, блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримає лише 59 місць у Кнесеті при тому, що для більшості треба 61.

Про це пише newsru.co.il .

Також повідомляється, що напередодні жоден з екзит-полів не прогнозував те, що арабський РААМ подолає електоральний бар'єр Якщо він дійсно потрапить до Кнесета, то право-релігійний блок Нетаньяху разом з партією "Яміна" отримає лише 59 мандатів.

Повідомляється, що всього проголосували 4 420 677 виборців, підсумкова явка склала 67,2%. Згідно з поточними даними, мандати в Кнесеті розподіляються наступним чином:

Нагадаємо, вчора в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. Протягом цього часу праві і ліві партії отримували практично рівну кількість місць у Кнесеті, що не дає можливості сформувати стійкий уряд.

Кнесет 23 скликання розпустили у грудні 2020, оскільки він не зміг прийняти державний бюджет.