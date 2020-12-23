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В Израиле распустили парламент

Израиль, Среда 23 декабря 2020 00:59
В Израиле распустили парламент
Фото: глава правительства Биньямин Нетаниягу (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Израильский Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование. Внеочередные выборы в парламент должны пройти 23 марта 2021 года.

Об этом сообщает Times of Israel.

Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета. После того как 21 декабря Кнессет отклонил компромисс, позволяющий отложить принятие бюджета, у депутатов было менее суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета.

Следующие выборы должны состояться 23 марта 2021 года. Глава Центральной избирательной комиссии Орли Адэс предупредила, что в условиях пандемии голосование может продлится несколько дней.

2 декабря израильские парламентарии в предварительном чтении одобрили законопроект о роспуске парламента. Напомним, в марте в Израиле состоялись третьи за год парламентские выборы, которые стали последними. Дважды израильскому парламенту не удавалось сформировать правительство.

Как писало РБК-Украина, после долгих переговоров новое правительство Израиля было сформировано в середине мая.

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