Выборы в Израиле: подсчитано 97% голосов, Нетаньяху теряет позиции

На выборах в Израиле подсчитано уже 97% голосов. По предварительным данным, блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху получит только 59 мест в Кнессете при том, что для большинства нужно 61.

Также сообщается, что накануне ни один из экзит-полов не прогнозировал то, что арабский РААМ преодолеет электоральный барьер. Если он действительно попадет в Кнессет, то право-религиозный блок Нетаньяху вместе с партией "Ямина" получит только 59 мандатов.

Сообщается, что всего проголосовали 4 420 677 избирателей, итоговая явка составила 67,2%. Согласно текущим данным, мандаты в Кнессете распределяются следующим образом:

Напомним, вчера в Израиле прошли четвертые за два года парламентские выборы. В течение этого времени правые и левые партии получали практически равное количество мест в Кнессете, что не дает возможности сформировать устойчивое правительство.

Кнессет 23 созыва распустили в декабре 2020, поскольку он не смог принять государственный бюджет.