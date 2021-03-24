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Вибори в Ізраїлі: підраховано 97% голосів, Нетаньяху втрачає позиції

Новость на русском → Тель-Авів, Середа 24 березня 2021 17:54
Вибори в Ізраїлі: підраховано 97% голосів, Нетаньяху втрачає позиції Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На виборах в Ізраїлі підраховано вже 97% голосів. За попередніми даними, блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху отримає лише 59 місць у Кнесеті при тому, що для більшості треба 61.

Про це пише newsru.co.il.

Повідомляється, що всього проголосували 4 420 677 виборців, підсумкова явка склала 67,2%. Згідно з поточними даними, мандати в Кнесеті розподіляються наступним чином:

  • "Лікуд" - 30
  • "Еш Атід" - 18
  • ШАС - 9
  • "Кахоль Лаван" - 8
  • "Яадут а-Тора" - 7
  • "Авода" - 7
  • "Яміна" - 7
  • НДІ - 6
  • "Тіква Хадаша" - 6
  • "А-Ционут а-Датит" - 6
  • Об'єднаний список - 6
  • МЕРЕЦ - 5
  • РААМ - 5

Також повідомляється, що напередодні жоден з екзит-полів не прогнозував те, що арабський РААМ подолає електоральний бар'єр Якщо він дійсно потрапить до Кнесета, то право-релігійний блок Нетаньяху разом з партією "Яміна" отримає лише 59 мандатів.

Нагадаємо, вчора в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. Протягом цього часу праві і ліві партії отримували практично рівну кількість місць у Кнесеті, що не дає можливості сформувати стійкий уряд.

Кнесет 23 скликання розпустили у грудні 2020, оскільки він не зміг прийняти державний бюджет.

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