Израиль может пустить граждан из-за границы для голосования на выборах парламента
Правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.
Об этом сообщает Times Of Israel.
Министерство транспорта разрабатывает план, который позволит вернуться домой всем израильтянам, которые остались за рубежом во время пандемии коронавируса и ограничений на авиасообщение в стране. В рамках него гражданам не придется получать специальное одобрение от комитета по вопросам разрешений. Оппозиция расценивала сам факт создания этого органа как желание премьер-министра Биньямина Нетаньяху допускать в страну потенциальных избирателей его партии.
Пока неизвестно, будут ли обязывать возвращающихся проходить карантин в предназначенных для этого гостиницах или позволят уйти на самоизоляцию дома с использованием электронных браслетов для отслеживания передвижений.
Напомним, израильский Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование в декабре. Внеочередные выборы в парламент должны пройти 23 марта 2021 года.
Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета. После того как 21 декабря Кнессет отклонил компромисс, позволяющий отложить принятие бюджета, у депутатов было менее суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета.