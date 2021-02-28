Израиль может пустить граждан из-за границы для голосования на выборах парламента

Правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

Министерство транспорта разрабатывает план, который позволит вернуться домой всем израильтянам, которые остались за рубежом во время пандемии коронавируса и ограничений на авиасообщение в стране. В рамках него гражданам не придется получать специальное одобрение от комитета по вопросам разрешений. Оппозиция расценивала сам факт создания этого органа как желание премьер-министра Биньямина Нетаньяху допускать в страну потенциальных избирателей его партии.

Пока неизвестно, будут ли обязывать возвращающихся проходить карантин в предназначенных для этого гостиницах или позволят уйти на самоизоляцию дома с использованием электронных браслетов для отслеживания передвижений.