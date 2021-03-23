На виборах в Кнесет перемагає блок, що підтримує Нетаньяху, - ексзит-поли

Правляча партія "Лікуд" на чолі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і її союзники можуть набрати 61 депутатський мандат на виборах , необхідний для формування урядової коаліції. Такі дані екзит-полів.

Для Ізраїлю важливо не тільки кількість голосів, отримана тією чи іншою партією, але і можливість згуртувати навколо себе коаліцію з 61 парламентарія.

Згідно з опитуваннями, "Лікуд" може розраховувати на 31-33 мандати. З "Лікуд" гарантовано в блоці виступають ще три партії: "Шас" (8-9 мандатів), "Релігійний сіонізм" і "Яадут а-тора" отримують кожна 6-7 мандатів. До них може приєднатися також партія "Яміна", яка набирає 7-8 мандатів.

Перемогу блоку, який підтримує Нетаньяху, підтверджують ще два екзит-поли - телеканалів "Кешет-12" і "Решет-13".

Право-релігійний блок (з "Яміна") набирає 61 мандат. Противники Біньяміна Нетаніяху мають 59 мандатів. Навіть якщо противники Нетаньяху домовляться з "Яміною", без арабів така коаліція набирає лише 57 мандатів.

Вибори - вже четверті за два роки. За підсумками голосування у квітні і вересні 2019 року сформувати правлячу коаліцію ніхто не зміг, а створене рік тому коаліція між партією "Лікуд" і блоком "Кахоль-Лаван" виявилася працездатною.

До ранку середи в Ізраїлі має бути підраховано 95% голосів, остаточні результати оголосять у четвер.