На виборах в Кнесет перемагає блок, що підтримує Нетаньяху, - ексзит-поли
Правляча партія "Лікуд" на чолі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і її союзники можуть набрати 61 депутатський мандат на виборах, необхідний для формування урядової коаліції. Такі дані екзит-полів.
Про це повідомляє служба новин Kan.
Для Ізраїлю важливо не тільки кількість голосів, отримана тією чи іншою партією, але і можливість згуртувати навколо себе коаліцію з 61 парламентарія.
Згідно з опитуваннями, "Лікуд" може розраховувати на 31-33 мандати. З "Лікуд" гарантовано в блоці виступають ще три партії: "Шас" (8-9 мандатів), "Релігійний сіонізм" і "Яадут а-тора" отримують кожна 6-7 мандатів. До них може приєднатися також партія "Яміна", яка набирає 7-8 мандатів.
Перемогу блоку, який підтримує Нетаньяху, підтверджують ще два екзит-поли - телеканалів "Кешет-12" і "Решет-13".
Право-релігійний блок (з "Яміна") набирає 61 мандат. Противники Біньяміна Нетаніяху мають 59 мандатів. Навіть якщо противники Нетаньяху домовляться з "Яміною", без арабів така коаліція набирає лише 57 мандатів.
Вибори - вже четверті за два роки. За підсумками голосування у квітні і вересні 2019 року сформувати правлячу коаліцію ніхто не зміг, а створене рік тому коаліція між партією "Лікуд" і блоком "Кахоль-Лаван" виявилася працездатною.
До ранку середи в Ізраїлі має бути підраховано 95% голосів, остаточні результати оголосять у четвер.
Політична криза в Ізраїлі стався в 2019 році. У країні два роки поспіль проходили вибори. При цьому кожен раз праві і ліві партії отримували практично однакову кількість місць у Кнесеті, що не давало можливості сформувати уряд.
Нагадаємо, Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Тоді уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.
Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.