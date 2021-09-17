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Выборы в Госдуму России: на участки с жителями ОРДЛО не пустили наблюдателей

Новина українською →
Ростов, Пятница 17 сентября 2021 15:59
Выборы в Госдуму России: на участки с жителями ОРДЛО не пустили наблюдателей Фото: выборы в Госдуму России (cikrf.ru)
Автор: Александр Мороз

На выборах в Государственную думу России не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет об участках в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету".

Сообщается, что наблюдателей вообще не пустили на приграничные территории Ростовской области, где организованно голосуют жители оккупированного Донбасса. Это объясняется конфликтом "Закона о выборах" с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов - Тарасовском - явка составила 30% уже к 12:00

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли почти 400 информационных центров.

А сегодня утром для голосования на территории России начался массовый подвоз жителей ОРДЛО на автобусах.

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Государственная дума РФ ОРДЛО Выборы
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