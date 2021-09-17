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В ОРДЛО открыли почти 400 пунктов для онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ

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Донбасс, Пятница 17 сентября 2021 13:33
В ОРДЛО открыли почти 400 пунктов для онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ Фото: жители оккупированного Луганска голосуют на российских выборах (lug-info.com)
Автор: Илона Свиридова

На оккупированном Донбассе для онлайн-голосования на выборах в Госдуму Российской Федерации открыли почти 400 информационных центров. Большая часть действует в отдельных районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в отдельных районах Луганской области открыли 144 таких центров, отдельных районах Донецкой области - 255. Как правило, в информационных центрах есть волонтеры, которые консультируют, как проголосовать на российских выборах.

Также сообщается, что проголосовать жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут и не выходя из дома, если есть устойчивый интернет.

Чтобы воспользоваться системой российского электронного голосования, нужна учетная запись на Едином портале государственных услуг РФ.

Напомним, сегодня в России стартовали трехдневные выборы в Госдуму, и для голосования с оккупированного Донбасса в Ростовскую область вывозят обладателей российских паспортов.

Также сообщалось, что Украина призывает мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ.

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