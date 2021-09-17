Вибори до Держдуми Росії: на дільниці з жителями ОРДЛО не пустили спостерігачів

На виборах до Державної думи Росії не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окремих районів Донецької та Луганської областей України. Йдеться про дільниці в Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову газету" .

Повідомляється, що спостерігачів взагалі не пустили на прикордонні території Ростовської області, де організовано голосують жителі окупованого Донбасу. Це пояснюється конфліктом "Закону про вибори" із законодавством про прикордонні зони. В одному з таких районів - Тарасівському - явка склала 30% вже до 12:00

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми відкрили майже 400 інформаційних центрів.

А сьогодні вранці для голосування на території Росії розпочалося масове підвезення жителів ОРДЛО на автобусах.