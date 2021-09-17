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Вибори до Держдуми Росії: на дільниці з жителями ОРДЛО не пустили спостерігачів

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Ростов, П'ятниця 17 вересня 2021 15:59
Вибори до Держдуми Росії: на дільниці з жителями ОРДЛО не пустили спостерігачів Фото: вибори в Держдуму Росії (cikrf.ru)
Автор: Олександр Мороз

На виборах до Державної думи Росії не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окремих районів Донецької та Луганської областей України. Йдеться про дільниці в Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову газету".

Повідомляється, що спостерігачів взагалі не пустили на прикордонні території Ростовської області, де організовано голосують жителі окупованого Донбасу. Це пояснюється конфліктом "Закону про вибори" із законодавством про прикордонні зони. В одному з таких районів - Тарасівському - явка склала 30% вже до 12:00

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми відкрили майже 400 інформаційних центрів.

А сьогодні вранці для голосування на території Росії розпочалося масове підвезення жителів ОРДЛО на автобусах.

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Державна дума РФ ОРДЛО Вибори
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