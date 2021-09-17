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Выборы в Госдуму РФ: украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 11:14
Выборы в Госдуму РФ: украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании Фото: украинцы с Донбасса будут голосовать на выборах в Госдуму РФ (скриншот)
Автор: Инна Собора

Сегодня в России старотовали трехдневные выборы в Госдуму. Для голосования, в частности, привлекают жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Так, российское информагенство опубликовало видео, где жители оккупированных територий садятся в автобусы.

"Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из "ЛНР" в Россию", - пишет издание.

Как известно, Россия планирует привлечь к участию в голосовании жителей неподконтрольного Украине Донбасса с российскими паспортами, а также провести голосование в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Верховная рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывом осудить выборы в Госдуму Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Европейский союз может не признать результаты выборов в российскую Госдуму.

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Государственная дума РФ Донбасс Выборы
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