Выборы в Госдуму РФ: украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании
Сегодня в России старотовали трехдневные выборы в Госдуму. Для голосования, в частности, привлекают жителей оккупированных территорий Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Так, российское информагенство опубликовало видео, где жители оккупированных територий садятся в автобусы.
"Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из "ЛНР" в Россию", - пишет издание.
Как известно, Россия планирует привлечь к участию в голосовании жителей неподконтрольного Украине Донбасса с российскими паспортами, а также провести голосование в оккупированном Крыму.
Напомним, ранее Верховная рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывом осудить выборы в Госдуму Российской Федерации.
РБК-Украина писало, что Европейский союз может не признать результаты выборов в российскую Госдуму.