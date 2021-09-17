Выборы в Госдуму РФ: украинцев вывозят автобусами из Донбасса для участия в голосовании

Фото: украинцы с Донбасса будут голосовать на выборах в Госдуму РФ (скриншот)

Сегодня в России старотовали трехдневные выборы в Госдуму. Для голосования, в частности, привлекают жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Так, российское информагенство опубликовало видео, где жители оккупированных територий садятся в автобусы. "Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из "ЛНР" в Россию", - пишет издание. Как известно, Россия планирует привлечь к участию в голосовании жителей неподконтрольного Украине Донбасса с российскими паспортами, а также провести голосование в оккупированном Крыму.