Бутафорские "выборы" на Донбассе - для фиктивных субъектов, - посольство США

Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

"Выборы" не соответствуют украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ

"Выборы" на временно оккупированной территории Донбасса не соответствуют украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине Twitter.

"Реальные местные выборы на востоке Украины контролировались бы БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ред.) и соответствовали бы украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Бутафорские "выборы" 11 ноября для фиктивных субъектов, которые поддерживаются Россией, не отвечают ни одному из этих условий", - говорится в сообщении.

Напомним, в США требуют, чтобы Российская Федерация отменила так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. В частности, в посольстве США в Украине расценивают "выборы" 11 ноября как фарс.

Как сообщало РБК-Украина, 19 ноября в Брюсселе встретятся главы МИД стран-членов ЕС. Во время встречи они обсудят "выборы" на Донбассе, ситуацию в Азовском море и Крыму. К тому же, результатами встречи могут стать санкции против организаторов псевдовыборов "Л/ДНР".