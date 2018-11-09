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Бутафорські "вибори" на Донбасі - для фіктивних суб'єктів, - посольство США

Новини » Політика    09.11.2018 - 16:28
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

"Вибори" не відповідають українському законодавству та стандартам ОБСЄ

"Вибори" на тимчасово окупованій території Донбасу не відповідають українському законодавству та стандартам ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-України із посиланням на прес-службу Посольства США в Україні в Twitter.

"Реальні місцеві вибори на сході України контролювалися б БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ - ред.) та відповідали б українському законодавству та стандартам ОБСЄ. Бутафорські "вибори" 11 листопада для фіктивних суб'єктів, що підтримуються Росією, не відповідають жодній із цих умов", - йдеться у повідомленні.

Бутафорські &quot;вибори&quot; на Донбасі - для фіктивних суб'єктів, - посольство США

Нагадаємо, в США вимагають, щоб Російська Федерація скасувала так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Зокрема, в посольстві США в Україні розцінюють "вибори" 11 листопада як фарс.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 листопада у Брюсселі зустрінуться глави МЗС країн-членів ЄС. Під час зустрічі вони обговорять "вибори" на Донбасі, ситуацію в Азовському морі та Криму. До того ж, результатами зустрічі можуть стати санкції проти організаторів псевдовиборів "Л/ДНР".

В ЄС обговорять санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасвыборы
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