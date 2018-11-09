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В ЕС обсудят санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

Новости » Политика    09.11.2018 - 10:18
Фото: флаг ЕС (twitter.com/EU/Commission)
Фото: флаг ЕС (twitter.com/EU/Commission)

Также на повестке дня в Брюсселе ситуация в Азовском море и в Крыму

Министры иностранных дел Европейского союза встретятся в Брюсселе 19 ноября для обсуждения ситуации в Украине, а также "выборов" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Брюсселе 19 ноября. Также они обсудят "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций против организаторов. Кроме того, на повестке дня Азовское море и Крым", - написал он.

В ЕС обсудят санкции против организаторов &quot;выборов&quot; на Донбассе

Напомним, 8 ноября глава ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что организация чрезвычайно обеспокоена объявлением о проведении "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в США требуют, чтобы Российская Федерация отменила так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. В частности, в посольстве США в Украине расценивают "выборы" 11 ноября как фарс.

США анонсировали новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса Россия должна отменить "выборы" на Донбассе, - посольство США
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