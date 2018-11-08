Россия должна отменить "выборы" на Донбассе, - посольство США

Фото: посол США в Украине Мари Йованович (РБК-Украина)

В посольстве США уверены, что Кремль давно определился со своими ставленниками

Посольство США в Украине считает, что Российская Федерация должна отменить так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства в Twitter.

В частности, в посольстве США расценивают "выборы" 11 ноября как фарс.

"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР" и "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольство США призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых "выборах".

"Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - отметили американские дипломаты.

Отметим, ранее глава ОБСЕ Энцо Моаверо Миланези заявил, что организация чрезвычайно озабочена объявлением о проведении "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.