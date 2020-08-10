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В Беларуси сообщают о первом погибшем в ходе протестов

Минск, Понедельник 10 августа 2020 02:59
В Беларуси сообщают о первом погибшем в ходе протестов
Фото: протесты в Беларуси (nn.by 4)
Автор: Инна Собора

Еще четыре человека в реанимации

В результате протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался молодой человек.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Имя молодого человека - Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.

Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.

Напомним, милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала уже более 160 человек по всей стране.

МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

Массовые протесты в Беларуси начались и после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу.

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