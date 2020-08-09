Вибори у Білорусі визнали такими, що відбулися

Явка склала понад 50%
Явка на виборчих дільницях на вибори президента Білорусі становить 54%. Таким чином, вибори визнані такими, що відбулися.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявила голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина, повідомляє білоруське видання TUT.by.
"Понад 54 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні. Отже, вже можна говорити про те, що ми в кінці дня вже отримаємо якийсь результат", - заявила чиновниця.
Вона додала, що 50-відсотковий бар'єр подолали всі регіони, крім Мінська.
В Гомельській та Могильовській областях на дільниці прийшли понад 60% виборців, сюди входять і ті, які проголосували достроково. У Гомельській області вже проголосували 66%, в Могильовській - 63%.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на хід виборів глави держави в країні, заявивши, що "ніхто нічого не втратить, а ситуація не вийде з-під контролю".
Нагадаємо, Білорусі сьогодні спостерігаються проблеми з інтернетом. Жителі країни говорять про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету відразу у декількох операторів.