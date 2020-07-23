Выборы в Беларуси: Лукашенко пригрозил выдворением иностранным СМИ

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Глава Беларуси рассказал, в каком случае иностранные СМИ могут выдворить из страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выдворением иностранным СМИ на фоне предстоящих выборов в стране. Он объяснил, по какой причине могут прибегнуть к такому шагу.

Об этом сообщает агентство "Белта".

В частности, Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны потребовал реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию.

Обращаясь к правительству, в частности к Министерству иностранных дел страны, он заявил, что необходимо уделять более пристальное внимание работе на информационном поле.

"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - сказал Лукашенко.

Несмотря на предвыборный период, белорусский лидер считает необходимым выдворять СМИ за подобные призывы и несоблюдение законодательства.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы... Повторять больше не буду. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий", - заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ впервые не направит своих наблюдателей на выборы президента Беларуси. Официальный Минск попросту не пригласил наблюдателей.

Как писало РБК-Украина, в Минске правоохранители избили безоружных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента.

Кроме того, сообщалось о задержании более 250 участников протестов.