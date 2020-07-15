Протесты в Беларуси: в Минске задержали более 100 человек

Сотрудники ОМОН начали избивать и задерживать безоружных людей
В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.
Об этом сообщает Tut.by.
В Минске станция метро Октябрьская закрыта "по техническим причинам", поэтому люди спускаются к Немиге, но там метро тоже закрыто. В начале проспекта Победителей люди свистят и хлопают в ладоши, кричат "Позор!" и "Уходи!", сигналят автомобили. На площади Свободы дежурит автозак и два автобуса.
Как сообщалось, ранее ЦИК Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарыко.
Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Отметим, вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".
Напомним, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.