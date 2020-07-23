Вибори в Білорусі: Лукашенко пригрозив видворенням іноземних ЗМІ

Глава Білорусі розповів, в якому випадку іноземні ЗМІ можуть видворити з країни
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив видворенням іноземних ЗМІ на тлі майбутніх виборів у країні. Він пояснив, з якої причини можуть вдатися до такого кроку.
Про це повідомляє агентство "Белта".
Зокрема, Лукашенко на нараді з керівництвом економічного блоку країни зажадав реагувати на деструктив у ЗМІ, не дивлячись на електоральну кампанію.
Він заявив, що необхідно приділяти більш пильну увагу роботі на інформаційному полі.
"BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці... Я вже не кажу про тенденціоз, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", - сказав Лукашенко.
Незважаючи на передвиборний період, білоруський лідер вважає за необхідне видворяти ЗМІ за подібні заклики і недотримання законодавства.
"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани... Повторювати більше не буду. Добре мене там вимазали уздовж і поперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничних комісій", - заявив президент Білорусі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вперше не направить своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі. Офіційний Мінськ просто не запросив спостерігачів.
Як писало РБК-Україна, в Мінську правоохоронці побили беззбройних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента.
Крім того, повідомлялося про затримання понад 250 учасників протестів.