Вибори в Білорусі: Лукашенко пригрозив видворенням іноземних ЗМІ

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Глава Білорусі розповів, в якому випадку іноземні ЗМІ можуть видворити з країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив видворенням іноземних ЗМІ на тлі майбутніх виборів у країні. Він пояснив, з якої причини можуть вдатися до такого кроку.

Про це повідомляє агентство "Белта".

Зокрема, Лукашенко на нараді з керівництвом економічного блоку країни зажадав реагувати на деструктив у ЗМІ, не дивлячись на електоральну кампанію.

Він заявив, що необхідно приділяти більш пильну увагу роботі на інформаційному полі.

"BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці... Я вже не кажу про тенденціоз, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", - сказав Лукашенко.

Незважаючи на передвиборний період, білоруський лідер вважає за необхідне видворяти ЗМІ за подібні заклики і недотримання законодавства.

"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани... Повторювати більше не буду. Добре мене там вимазали уздовж і поперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничних комісій", - заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вперше не направить своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі. Офіційний Мінськ просто не запросив спостерігачів.

Як писало РБК-Україна, в Мінську правоохоронці побили беззбройних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента.

Крім того, повідомлялося про затримання понад 250 учасників протестів.