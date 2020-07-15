Выборы президента Беларуси впервые пройдут без наблюдателей ОБСЕ

Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Беларусь не пригласила наблюдателей на выборы

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ впервые не направит своих наблюдателей на выборы президента Беларуси. Официальный Минск попросту не пригласил наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении организации.

В БДИПЧ подчеркнули, что без приглашения в страну не смогут направить наблюдателей.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления о выборах не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила директор бюро Ингибьорг Солур Гисладоттир.

Она также отметила, что это свидетельствует о том, что Беларусь не привержена сотрудничеству с наблюдателями на выборах, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ. А последние сообщения вызывают обеспокоенность запугиванием кандидатов и арестами активистов оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске правоохранители избили безоружных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента.

Сегодня стало известно о задержании более 250 участников протестов.