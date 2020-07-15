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В Беларуси задержали более 250 участников протестов

Беларусь, Среда 15 июля 2020 14:58
В Беларуси задержали более 250 участников протестов
Фото: протесты в Беларуси (kafanews.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В ходе столкновений пострадали шесть правоохранителей

В Беларуси в ходе акций протеста были задержаны более 250 демонстрантов. В результате столкновений пострадали шесть милиционеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Как отметили в МВД, больше всего нарушений во время протестов было зафиксировано в Минске. Также правоохранители составили 115 административных протоколов в отношении демонстрантов, после чего часть задержанных демонстрантов отпустили.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения", - сообщили в МВД.

Также правоохранители отметили, что в Минске в ходе протестов пострадали сотрудники ОМОНа.

"В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы", - добавили в министерстве.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули вечером, 14 июля. Протесты прошли в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, которые должны состояться 9 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыко.

Всего в Беларуси зарегистрировали пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

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