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На выборах 2019 зафиксировали попытки взлома сервера ЦИК

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 12:40
На выборах 2019 зафиксировали попытки взлома сервера ЦИК
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

На выборах 2019 пытались взломать системы ЦИК из России и Киева

В ходе первого тура выборов 2019 украинские правоохранители зафиксировали попытки взлома сервера Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

По его словам, по состоянию на 19:00 31 марта мониторинг специалистов по кибербезопасности зафиксировал несколько попыток сканирования уязвимости веб-сервера ЦИК, что свидетельствует о попытках его взлома.

"Мы установили, с каких IP исходят эти попытки - они расположены и в России, и в Киеве. Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то взломанные роутеры, и мы их, естественно, локализуем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокировки этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность", - добавил Аваков.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что кибербезопасность системно сработала в ночь выборов президента Украины.

До этого Служба внешней разведки заявляла, что спецслужбы РФ планируют масштабные кибератаки на сервер Центризбиркома.

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