Кибербезопасность ЦИК системно сработала в ночь выборов, - Слипачук

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас ЦИК отслеживает результаты в оперативном режиме

Кибербезопасность Центральной избирательной комиссии системно сработала в ночь выборов президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 1 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в настоящее время ЦИК отслеживает результаты в оперативном режиме.

"ЦИК системно работает. Кибербезопасность отработала свое должное. Благодарные нашим партнерам, которые присоединились к этой системе. Поэтому мы сейчас отслеживаем результаты в оперативном режиме. Так количество наблюдателей дает возможность спокойно смотреть на результаты", - сообщила Слипачук.

Напомним, ранее Служба внешней разведки заявила, что спецслужбы РФ планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день выборов президента Украины.

Ранее СБУ сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина, российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента.