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На виборах 2019 зафіксували спроби атаки на сервер ЦВК

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 12:40
На виборах 2019 зафіксували спроби атаки на сервер ЦВК
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На виборах 2019 намагалися зламати системи ЦВК з Росії та Києва

У ході першого туру виборів 2019 українські правоохоронці зафіксували спроби атаки на сервер Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю lb.ua.

За його словами, станом на 19:00 31 березня моніторинг фахівців з кібербезпеки зафіксував кілька спроб сканування уразливості веб-сервера ЦВК, що свідчить про спроби злому.

"Ми встановили, з яких IP виходять ці спроби - вони розташовані і в Росії, і в Києві. Що стосується київських IP, ми припускаємо, що це якісь зламані роутери, і ми їх, природно, локалізуємо. Ми взаємодіємо з системними адміністраторами ЦВК для блокування цих IP-адрес, займаємося їх ідентифікацією. Крім того, моніторимо внутрішні мережі ЦВК - перевіряємо будь-яку активність", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що кібербезпека системно спрацювала в ніч виборів президента України.

До цього Служба зовнішньої розвідки заявляла, що спецслужби РФ планують масштабні кібератаки на сервер Центрвиборчкому.

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