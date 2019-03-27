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РФ планирует заразить сервер ЦИК "вирусом-закладкой", - разведка

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 16:06
РФ планирует заразить сервер ЦИК "вирусом-закладкой", - разведка
Иллюстративное фото (unsplash.com)

РФ планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий

Служба внешней разведки заявляет, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день выборов президента Украины. Об этом сообщается на сайте разведки.

В СВР сообщили, что Россия планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов 31 марта с целью поставить под сомнение легитимность избирательного процесса.

Так, РФ планирует заражение "вирусом-закладкой", который способен искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков. Активировать эту программу планируется в день выборов атакой вирусов других типов, направленных на препятствование передаче данных в ЦИК и централизованного подсчета голосов в режиме онлайн.

По информации СВР, для запланированных атак будут использовать программы-вредители, разработанные российскими спецслужбами для гибридной войны.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина, российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента.

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