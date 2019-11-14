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ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом

Новости » Политика     14.11.2019 - 19:05
ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом
Фото: Владимир Вятрович (kmu.gov.ua)

Соответствующее решение было принято сегодня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала бывшего главу Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что Вятровича зарегистрировали после того, как Ирина Луценко досрочно прекратила свои полномочия народного депутата.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 Вятрович, 1977 года, проживает в Ворзель города Ирпень Киевской области, члена политической партии "Европейская солидарность", включенного в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под № 25", - говорится в сообщении.

О том, что решение о его регистрации уже принято сообщил и сам Вятрович в Facebook , а также опубликовал фотографию в подтверждение этого.

"Есть решение ЦИК о признании Вятровича В.М. избранным народным депутатом", - написал он.

ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом

Эту информацию также сообщила Гражданская сеть ОПОРА в Facebook.

"14 ноября на очередном заседании ЦИК, Комиссия признала Владимира Вятровича избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля. Его признали избранным в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Ирины Луценко. Вятрович был следующим в партийном списке Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Председатель Комиссии Олег Диденко вручил удостоверения уже зарегистрированном народному избраннику.

Ранее стало известно, что экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович станет народным депутатом Верховной рады текущего созыва после того, как Ирина Луценко досрочно прекратила свои полномочия 4 ноября.

РБК-Украина писало, что Вятрович заявлял, что в парламенте собирается "останавливать "русский мир".

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияВладимир Вятрович
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