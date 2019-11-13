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Вятрович рассказал, чем займется в Раде

Новости » Политика     13.11.2019 - 00:28
Вятрович рассказал, чем займется в Раде
Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Вятрович заявил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов

Экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, который станет народным депутатом вместо Ирины Луценко, заявил, что в парламенте собирается "останавливать "русский мир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вятровича в Facebook.

Он заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали нашу историю, не искаженную из-за границы, и с уверенностью смотрят в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал Вятрович.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - резюмировал он.

Напомним, экс-глава Института нацпамяти Вятрович станет народным депутатом Верховной рады текущего созыва, потому Наталья Бойко, которая предшествует в партийном списке "Европейской солидарности", стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко 4 ноября сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Также сообщалось, что вместо Луценко в Раду может пройти экс-заместитель министра энергетики. Речь идет о Наталье Бойко, которая является 24-й в избирательном списке "Европейской солидарности" и, соответственно, первой в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле.

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