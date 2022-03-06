"Вы видите, как убивают ваших граждан": Верещук осудила поведение международных лидеров

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к международным лидерам, чьи граждане находятся на территории Украины. Осудила их за бездействие в отношении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Верещук.

"Мы не различаем, это украинец, или это китаец, или гражданин Турции - мы помогаем всем. Нас болит жизнь каждого. Жизнь всех кто попал в беду. Почему же сегодня, когда вы лидеры современного цивилизованного мира видите как убивают ваших граждан и ничего не можете поделать - не можете указать Путину, что так нельзя. В который раз пытаясь примирительно что-то друг другу объяснить. Объясните это матерям тех студентов, которые сегодня ждут их дома и не могут понять, почему их государства, которые считают себя большими, сильными государствами - не могут их спасти", - заявила Верещук.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Киеве марта.

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