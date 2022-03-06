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"Ви бачите, як вбивають ваших громадян": Верещук осудила поведінку міжнародних лідерів

Автор: Сергій Пишкін

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до міжнародних лідерів, чиї громадяни перебувають на території України. Засудила їх за бездіяльність щодо військових злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Верещук.

"Ми не розрізняємо, чи це українець, чи це китаєць, чи громадянин Туреччини - ми допомагаємо усім. Нас болить життя кожного. Життя усіх хто потрапив у біду. Чому ж сьогодні, коли ви лідери сучасного цивілізованого світу бачите як вбивають ваших громадян і нічого не можете вдіяти - не можете вказати Путіну, що так не можна. Вкотре намагаючись примирливо щось одне одному пояснити. Поясніть це матерям тих студентів, які сьогодні чекають їх додому і не можуть зрозуміти, чому їх держави, які вважають себе великими, сильними державами - не можуть їх врятувати", - заявила Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Києві березня.

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