ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака

Фото: самолет ВВС Турции (nara.getarchive.ne)

В ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу со ссылкой на сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Сообщается, что в ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США не будут выводить свои войска из Ирака. По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии".

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.

Отметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

Напомним, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".