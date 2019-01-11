ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака

В ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу со ссылкой на сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Сообщается, что в ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США не будут выводить свои войска из Ирака. По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии".
До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.
Отметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.
Напомним, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".