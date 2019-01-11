ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака

Новости » Политика    11.01.2019 - 20:49
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака
Фото: самолет ВВС Турции (nara.getarchive.ne)

В ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу со ссылкой на сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Сообщается, что в ходе воздушной операции уничтожены убежища, склады с оружием и укрытия боевиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что США не будут выводить свои войска из Ирака.  По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии". 

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.

Отметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

Напомним, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ США готовы к переговорам с Россией о безопасности сирийских курдов
Новости Украины ТурцияИракСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь