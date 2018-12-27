США не выведут войска из Ирака, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии"

США не будут выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военнослужащими на базе "Айн аль-Асад" в провинции аль-Анбар на западе Ирака, сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на "Анадолу".

Трамп в Ираке провел встречи с высокопоставленными американскими военными и провел телефонный разговор с иракским премьер-министром Адилем Абдульмехди.

"Вашингтон не планирует вывод войск из Ирака", - сказал президент США.

По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии".

Ранее сообщалось, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.

Отметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

Напомним, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".