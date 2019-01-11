ВПС Туреччини нанесли удари по об'єктах терористів на півночі Іраку

Фото: літак ВПС Туреччини (nara.getarchive.ne)

В ході повітряної операції знищені сховища, склади з зброєю і укриття бойовиків

ВПС Туреччини нанесли удари по об'єктах терористів в районах Зап і Авашин-Басьян на півночі Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Анадолу з посиланням на повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини.

Повідомляється, що в ході повітряної операції знищені сховища, склади з зброєю і укриття бойовиків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що США не будуть виводити свої війська з Іраку. За його словами, США могли б використовувати базу в Іраку, "якщо б хотіли щось зробити в Сирії".

До цього повідомлялося, що Сполучені Штати Америки збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламським державою" на території Сирії.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".