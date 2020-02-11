ВВС США закрыли одну из основных программ разработки гиперзвукового оружия

Фото: Hypersonic Conventional Strike Weapon (vpk.name)

Программу пришлось закрыть в связи с бюджетными ограничениями

Военно-воздушные силы Соедененных Штатов Америки закрыли одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения. Об этом пишет издание Defense News.

Сообщается, что приложение Hypersonic Conventional Strike Weapon пришлось закрыть в связи с бюджетными ограничениями.

По словам официального представителя ВВС США Энн Стефанек, закрытие программы не связано с любыми техническими проблемами.

В рамках программы HCSW корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

После закрытия HCSW ВВС сосредоточатся на программе ARRW, которая предусматривает создание системы с уникальным дизайном летательного аппарата-планера.

Ранее сообщалось, что бюджет США на 2021 год предусматривает расходы на модернизацию ядерного вооружения в размере 28,9 млрд долларов. Средства пойдут на новые межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки B-21, а также подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия".

Также ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.