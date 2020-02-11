ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США намерены увеличить финансирование на модернизацию ядерного оружия

Новости » В мире     11.02.2020 - 01:34
США намерены увеличить финансирование на модернизацию ядерного оружия
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

По сравнению с бюджетом на 2020 год, эта сумма на 18% больше

Бюджет США на 2021 год предполагает расходы на модернизацию ядерного вооружения в размере 28,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

По сравнению с бюджетом на 2020 год, эта сумма на 18% больше.

Средства пойдут на новые межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки B-21, а также подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия".

"Нам нужен стабильный, адекватный и, что важнее всего, своевременный бюджет. В этом случае мы сможем быть уверены в своей силе", - отметил представитель американских властей.

Кроме этого, планируется выделить средства на разработку нового гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и малых спутников.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложит сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает 44,1 млрд долларов в будущем финансовом году по сравнению с 55,7 млрд долларов в 2020 финансовом году. В то же время, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Дата визита Зеленского в США должна стать известна в ближайшее время, - Ермак США намерены поставить Индии системы ПВО почти на 2 млрд долларов
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь