ВПС США закрили одну з основних програм розробки гіперзвукової зброї

Програму довелося скасувати в зв’язку з бюджетними обмеженнями
Військово-повітряні сили Сполучеених Штатів Америки закрили одну з двох основних програм з створення гіперзвукового озброєння. Про це пише видання Defense News.
Повідомляється, що програму Hypersonic Conventional Strike Weapon довелося скасувати в зв’язку з бюджетними обмеженнями.
За словами офіційного представника ВПС США Енн Стефанек, закриття програми не пов’язане з будь-якими технічними проблемами.
В рамках програми HCSW корпорація Lockheed Martin розробляла гіперзвуковий боєприпас з неядерною бойовою частиною, призначений для запуску з стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress.
Після закриття HCSW ВВС зосередяться на програмі ARRW, яка передбачає створення системи з унікальним дизайном літального апарату-планера.
Раніше повідомлялося, що бюджет США на 2021 рік передбачає витрати на модернізацію ядерного озброєння в розмірі 28,9 млрд доларів. Кошти підуть на нові міжконтинентальні балістичні ракети, бомбардувальники-невидимки B-21, а також підводні човни з балістичними ракетами класу "Колумбія".
Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.