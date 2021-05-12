ВВС Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС

Согласно данным ЦАХАЛ, убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

Пресс-служба Армии обороны Израиля незадолго до того сообщала, что в ночь на 12 мая в районе Рамаль (северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

В этом здании находились штаб-квартира разведки ХАМАС, штаб-квартира по планированию действий на Западном берегу, информационный отдел.

"Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации из здания", - сказано в официальном сообщении.