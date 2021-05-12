ВПС Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС

Згідно з даними ЦАХАЛ, вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю незадовго до того повідомляла, що в ніч на 12 травня в районі Рамаль (Північно-західна околиця міста Газа) було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

У цій будівлі знаходилися штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, Інформаційний відділ.

"Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, що знаходилися в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі", - сказано в офіційному повідомленні.