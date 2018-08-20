ВВП Беларуси вырос на 4,4%

ВВП Беларуси составил в текущих ценах почти 67 млрд белорусских рублей

ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил в текущих ценах почти 67 млрд белорусских рублей (32,7 млн долларов). Об этом сообщает Белстат.

Также о ситуации в белорусской экономике "Громадському радіо" рассказал экономист Владимир Власюк. По его мнению, сейчас Беларусь экономически отрывается от России, и их рынки уже не так тесно связаны.

"Беларуси удалось диверсифицировать свой экспорт. Она ориентирована на поставки товаров в Россию, а там продолжается замещение импортных товаров (даже из Беларуси) товарами внутреннего производства. Объемы экспорта из Беларуси выросли на 19% - это где-то на 16 млрд долларов", - отметил Власюк.

Однако, по его мнению, такими темпами экономика Беларуси будет не расти, а, скорее всего, замедлятся. Владимир Власюк также рассказал, какие именно новые рынки выбирает Беларусь.

"Сейчас Беларусь експортую нефтяные продукты и строительные материалы. Среди этих рынков - Украина, Евросоюз и Китай. Беларусь использует политику снижения цен, чтобы выйти на эти рынки", - сказал экономист.

Напомним, что в Украине реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года вырос на 3,6%.