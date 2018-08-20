ВВП Білорусі виріс на 4,4%

Новини Економіка 20.08.2018 - 21:45
Фото: прапор Білорусі (wikipedia.org)
Фото: прапор Білорусі (wikipedia.org)

ВВП Білорусі склав в поточних цінах майже 67 млрд білоруських рублів

ВВП Білорусі в січні-липні виріс на 4,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та склав в поточних цінах майже 67 млрд білоруських рублів (32,7 млн доларів). Про це повідомляє Белстат

Також про ситуацію у білоруській економіці Громадському радіо розказав економіст Володимир Власюк. На його думку, зараз Білорусь економічно відривається від Росії, і їх ринки вже не так тісно пов’язані.

"Білорусі вдалося диверсифікувати свій експорт. Вона орієнтована на постачання товарів в Росію, а там продовжується заміщення імпортних товарів (навіть з Білорусі) товарами внутрішнього виробництва. Обсяги експорту з Білорусі зросли на 19% - це десь на 16 млрд доларів", - зазначив Власюк.

Однак, на його думку, такими темпами економіка Білорусі не буде зростати, а скоріш за все сповільниться. Володимир Власюк також розповів, які саме нові ринки обирає Білорусь. 

"Наразі Білорусь експортую нафтові продукти та будівельні матеріали. Серед цих ринків - Україна, Євросоюз та Китай. Білорусь використовує політику зниження цін, щоб вийти на ці ринки", - сказав економіст. 

Нагадаємо, що в Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в II кварталі 2018 року порівняно з II кварталом 2017 року виріс на 3,6%. 

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