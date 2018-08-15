ВВП Украины во II квартале 2018 года вырос на 3,6%, - Госстат

По сравнению с I кварталом 2018 ВВП вырос еще на 0,9%

В Украине реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в II квартале 2018 года по сравнению с II кварталом 2017 года вырос на 3,6%. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы статистики Украины.

Сообщается, что реальный ВВП во II квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению со II кварталом 2017 - на 3,6%.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ВВП Украины в I квартале 2018 года вырос на 3,1%.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3,4% в 2018 году. В Нацбанке считают, что основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, которое в этом году усилится благодаря сохранению высоких темпам роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов.

Благоприятные условия торговли, восстановление промышленного производства и расширение доступа украинских экспортеров на внешние рынки позволят сократить отрицательный вклад чистого экспорта в ВВП.