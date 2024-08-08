Ввезення енергообладнання в Україну: як правильно оформити доставку товару для зняття мита

В Україні було скасовано податки та мито на енергообладнання. Однак для того, щоб обладнання не оподатковувалось - необхідно правильно оформити документи для ввозу у країну.

Про це розповідає РБК-Україна, з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Згідно з новими законами, з 27 липня при митному оформленні звільняється від оподаткування цілий ряд необхідних і важливих для населення товарів. Мова про інвертори, сонячні панелі, електрогенератори, у тому числі ті, що переміщуються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

З повним переліком товарів можна ознайомитись натиснувши ТУТ.

Що потрібно знати

У митниці зауважили, що ці товари звільняються від оподаткування лише за умов, якщо поштовим оператором, експрес-перевізником чи декларантом заявлено усі відомості про товар (назву, найменування, комерційний опис, маркування та технічні дані, код товару згідно з УКТЗЕД), зазначено код пільги та здійснено розрахунок митних платежів із застосуванням такого звільнення.

Варто зауважити, що декларантом міжнародних поштових відправлень є оператор поштового зв’язку, а міжнародних експрес-відправлень - отримувач відправлення чи експрес-перевізник.

Саме тому спочатку декларується товар, далі митниця отримує декларацію з необхідним набором даних та проводить митне оформлення. Якщо при декларуванні товару не був вказаний необхідний набір інформації чи не вказано пільгу - митниця не зможе здійснити пільгове митне оформлення, товар буде оформлено з нарахуванням митних платежів на загальних підставах.

Декларанти, тобто експрес-перевізники чи поштові оператори, можуть отримувати всю необхідну інформацію як від відправника, так і від отримувача товару в Україні.

Саме тому у митниці радять звертати увагу на звернення від операторів доставки та надавати їм необхідну інформацію для митного оформлення товару: назву, найменування, комерційний опис, маркування та технічні дані, код товару згідно з УКТЗЕД (за можливості), комерційні документи, що підтверджують вартість товару, документи про оплату та інше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін сприятиме розвитку альтернативної генерації в Україні. Пізніше Рада ухвалила законопроекти, які спрощують імпорт енергетичного обладнання та комплектуючих для виробництва машин для розмінування. Президент Володимир Зеленський вже підписав ці закони.

Також у митниці розповідали про те, чи вплине зняття мита на вартість повербанків та зарядних станцій в Україні.

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