Чи вплине зняття мита на вартість повербанків та зарядних станцій: пояснення митниці

Після того, як Росія знищила майже 80% електрогенерації в Україні багато громадян почали переходити на автономні джерела електрозабезпечення. Саме тому було скасовано податки та мито на енергообладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу митниці.ж

Як пояснили у митниці, згідно з прийнятими законами, товари, які ввозяться на митну територію України та класифікуються за кодом 8507 60 00 00 УКТЗЕД звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ.

Однак під цю категорію не підпадають установки зберігання енергії потужністю менш як 300 Вт змінного та/або постійного струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш як 200 А/год.

З цього слідує, що портативна зарядна станція потужністю 200 ВТ/ємність 151 Вт/год (40800 мАг) і повербанк потужністю 100 Вт і ємністю 40000мАг не підпадають під дію нових законів. Також під дію законів не підпадають окремі літій-іонні комірки ємністю менш як 200 А/год.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. Згодом Радою було прийнято законопроекти, які передбачають спрощення імпорту обладнання для енергетики та комплектуючих для виробництва машин механізованого розмінування. Їх вже підписав президент Володимир Зеленський.

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