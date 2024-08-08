Ввоз энергооборудования в Украину: как правильно оформить доставку товара для снятия пошлины

В Украине были отменены налоги и пошлины на энергооборудование. Однако для того, чтобы оборудование не облагалось налогом - необходимо правильно оформить документы для ввоза в страну.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Согласно новым законам, с 27 июля при таможенном оформлении освобождается от налогообложения целый ряд необходимых и важных для населения товаров. Речь об инверторах, солнечных панели, электрогенераторах, в том числе перемещающихся на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться нажав ЗДЕСЬ.

Что нужно знать

В таможне отметили, что эти товары освобождаются от налогообложения только при условии, если почтовым оператором, экспресс-перевозчиком или декларантом заявлены все сведения о товаре (название, наименование, коммерческое описание, маркировка и технические данные, код товара согласно УКТВЭД), указан код льготы и расчет таможенных платежей с применением такого увольнения.

Следует заметить, что декларантом международных почтовых отправлений является оператор почтовой связи, а международных экспресс-отправлений - получатель отправления или экспресс-перевозчик.

Именно поэтому сначала декларируется товар, затем таможня получает декларацию с необходимым набором данных и производит таможенное оформление. Если при декларировании товара не был указан необходимый набор информации или не указана льгота - таможня не сможет осуществить льготное таможенное оформление, товар будет оформлен с начислением таможенных платежей на общих основаниях.

Декларанты, то есть экспресс-перевозчики или почтовые операторы могут получать всю необходимую информацию как от отправителя, так и от получателя товара в Украине.

Именно поэтому в таможне советуют обращать внимание на обращение от операторов доставки и предоставлять им необходимую информацию для таможенного оформления товара: название, наименование, коммерческое описание, маркировку и технические данные, код товара согласно УКТВЭД (по возможности), коммерческие документы, подтверждающие стоимость товара, документы об оплате и прочее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин будет способствовать развитию альтернативного поколения в Украине. Позже Рада приняла законопроекты, упрощающие импорт энергетического оборудования и комплектующих для производства машин для разминирования. Президент Владимир Зеленский уже подписал эти законы.

Также в таможне рассказывали о том, повлияет ли снятие пошлины на стоимость повербанков и зарядных станций в Украине.

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